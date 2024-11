Verso Empoli-Udinese | Ci saranno due ex bianconeri: ecco il loro profilo

Si avvicina a grandi passi la prossima sfida di campionato dell'Udinese che se la dovrà vedere con un'ottima squadra come l'Empoli di Roberto D'Aversa. Sul campo da gioco potrebbero scendere ben due ex bianconeri. Si parla di calciatori che in realtà non hanno lasciato un grandissimo segno con la casacca bianconera. Ecco tutti i dettagli.