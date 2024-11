Verso Empoli-Udinese | Esposito lancia la sfida: “Vi dico se ci sarò…”

L'Udinese di Kosta Runjaic e l'Empoli di Roberto D'Aversa sono pronte per darsi battaglia nel corso del prossimo incontro di campionato. Due squadre di primo livello che sanno fare la differenza sul campo da gioco. Proprio per questo motivo ci si avvicina alla sfida con anche un occhio al reparto infortunati. Ecco le dichiarazioni di un calciatore fondamentale come Sebastiano Esposito.