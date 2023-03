Empoli-Udinese 0-1 / La fotogallery della gara: tutto in tre istantanee

Quella odierna è stata una grande partita per la squadra bianconera. 90 minuti in cui si è visto il buon valore del team guidato da Andrea Sottil. Finalmente è tornata la vittoria, in un match che presentava diverse insidie contro una squadra ben messa in campo l'Empoli di Zanetti. Oggi, però, è arrivata la dimostrazione che questo team può mettere in difficoltà tutte le squadre del nostro campionato.