Empoli-Udinese | Runjaic: “Da Venezia ad Empoli ci sono regole diverse”

"è un pareggio, non sono felice del risultato. Il nostro piano dall'inizio oggi era quello di non farli segnare . Nel secondo tempo tanto possesso e soprattutto buono sforzo per segnare la rete. Dobbiamo accettare il risultato finale ed il primo tempo era allo stesso livello. Il secondo tempo siamo stati meglio noi , ma alla fine non siamo stati capaci di segnare i due gol".

Il cambio di modulo utile anche in futuro?

"Per me è una soluzione a cui abbiamo pensato nel corso delle settimane. In genere non è in base al sistema, ma in base all'interpretazione della sfida. Ci serviva per mettere in campo tutta la nostra potenza offensiva".