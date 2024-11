Empoli-Udinese | Lovric nel prepartita: “Il nostro avversario non ci importa”

"Oggi sarà importante cosa faremo noi, non l’avversario. Non importa chi c’è dall’altra parte. Gol di testa? Non c’è un segreto, i calci da fermo sono sempre pericolosi e serve essere concentrati, finora abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Dobbiamo fare bene come squadra e non badare al solo Pellegri, sono in diversi a poter far male". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle formazioni ufficiali. Ecco gli 11 prescelti di Kosta Runjaic <<<