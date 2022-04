News Udinese / Contro l’Empoli i numeri parlano chiaro: lo sapevate?

Sabato alle 14.30 scenderanno in campo Udinese ed Empoli alla Dacia Arena. I ragazzi di Cioffi sfideranno quelli di Andrezzoli in un match decisivo per la salvezza. A dicembre la gara d'andata fu un disastro. Deulofeu aprì i giochi con la rete del vantaggio ma poi i toscani, come un ciclone, si abbatterono sui bianconeri. 3-1 il risultato finale in quell'occasione.