Empoli-Udinese | Parla Karlstrom: “Non possiamo essere soddisfatti”

"Non possiamo essere del tutto soddisfatti per questo pareggio. Partiamo sempre per vincere. Sta sera qualcosa non ha funzionato, abbiamo perso troppi palloni banali, non siamo riusciti a tenere il pallino del gioco nel primo tempo. Dobbiamo essere più bravi a gestire il pallone e a non concedere ripartenze in campo aperto ai nostri avversari. Essendo andati sotto nel primo tempo è lo stesso un buon risultato. Siamo comunque riusciti a pareggiare, un punto ci permette di tornare a muovere la classifica".