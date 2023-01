Udinese-Empoli / Le parole di Zanetti: “Mancato un dettaglio per vincere”

Da pochi minuti si è conclusa la prima partita del 2023 per l'Udinese e per il suo avversario: l'Empoli. Parliamo di un incontro piacevole e giocato su grandi ritmi, dove il pareggio sta sicuramente stretto ai bianconeri per quanto hanno dimostrato sul campo da gioco. Al termine dell'incontro ha detto la sua il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti. Ecco le parole del mister e la sua intervista post partita integrale.

"Sì diciamo, che il nostro demerito di oggi è sicuramente questo. Siamo partiti più forte ed abbiamo avuto delle ripartenze per dare la mazzata finale alla partita. Poi contro una squadra come questa quando sbagli tanto arrivi ad un momento in cui l'importante è reggere il colpo. Questo tipo di squadra che se molli un attimo rischi di farti molto male. Fatalità una ripartenza che abbiamo concesso è stata decisiva per prendere gol. Sapevamo che l'Udinese ha queste caratteristiche ed infatti i miei difensori hanno giocato un'ottima partita non lasciando campo agli attaccanti bianconeri. Oggi, purtroppo è mancato un dettaglio che non ci fa vincere. Però ci portiamo questo punto a casa molto importante in una giornata particolare dopo questo lungo stop. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Un punto importante che ritroveremo più avanti".