Udinese – Empoli / Ecco le probabili formazioni: “Team rimaneggiati”

La squadra si prepara al prossimo incontro. Andiamo a vedere la formazione e come il team verrà messo sul campo da mister Gotti

Sono passati solo tre giorni dall'ultimo incontro della squadra bianconera, ma tra ventiquattro ore si scenderà di nuovo sul campo da gioco, per darsi battaglia e cercare di portare a casa una vittoria. Il match non è dei più semplici, dato che bisognerà affrontare una squadra in forma come l'Empoli. Però le qualità dell'Udinese permettono sicuramente di poter sopravanzare anche questo ostacolo. Bisognerà dare tutto, ma dopo dodici incontri ed una sola vittoria, si vuole trovare almeno la seconda. Di conseguenza Gotti schiererà tutti i migliori giocatori disponibili. Andiamo a vedere la probabile formazione delle due squadre. Ecco come scenderanno in campo i toscani ed i friulani.