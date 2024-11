Empoli-Udinese | C’era il rigore? Ecco i giudizi dei quotidiani su Marinelli

Il rigore c'era o no? Livio Marinelli ha diretto in ottima maniera una gara ostica tra Udinese ed Empoli fino al 70esimo minuto di gioco, quando per un fallo di mano in area di rigore non è intervenuto e non lo ha fatto nemmeno il VAR. Non perdiamo altro tempo ed ecco tutti i voti assegnati dai maggiori quotidiani nazionali.