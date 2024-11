Empoli-Udinese | Runjaic in conferenza: “Possiamo giocare a 3 in attacco”

"Possiamo fare tutto, con due o tre attaccanti ma deve funzionare la nostra squadra . Sappiamo bene che l'Empoli difende molto bene subendo pochi gol ma non segnandone molti. Porta molti giocatori in fase offensiva con lanci lunghi. Sono pericolosi, possono giocare sul nostro stesso livello e perciò sarà una partita intensa e dovremo essere in grado di raccogliere il maggior numero di punti possibili. Se metteremo in campo la stessa organizzazione vista a Bergamo credo che possiamo fare punti".

Infortunio di Payero

"Payero si è infortunato in seguito a uno scontro con Ekkelenkamp in allenamento e non sarà a disposizione per due o tre settimane. Però ci sono giocatori come Jurgen e Atta che sono in ottima forma. Dopo la pausa per le Nazionali abbiamo molte scelte a disposizione. A mio avviso ci sono molte cose positive, Sanchez si sta allenando individualmente e dovrà migliorare la condizione. Sta migliorando e vi sono dei momenti durante una stagione in cui si perdono dei punti. Dobbiamo superare questa fase"