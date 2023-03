Empoli-Udinese / Il top ed il flop di giornata: grande prestazione difensiva

La squadra torna finalmente a vincere e lo fa con una prestazione difensiva di grandissimo livello. Ecco il top ed il flop di giornata

Redazione

L'Udinese torna finalmente alla vittoria. La squadra di Andrea Sottil ha sofferto davvero troppo nel corso delle ultime settimane e questo successo potrebbe liberarla non solo in classifica, ma anche e soprattutto mentalmente. Adesso bisogna lavorare in maniera molto concreta per l'obiettivo finale: un piazzamento in Europa. Il settimo posto è ancora alla portata e di conseguenza questa squadra può pianificare un miracoloso assalto finale. Allo stesso tempo non possiamo perdere il top ed il flop di questa giornata di campionato. Ecco chi si prende lo scettro come miglior giocatore sul campo da gioco. Andiamo a vedere la prestazione nel dettaglio.

Il premio odierno viene consegnato ad un difensore, visto che prima di tutto questo è un successo che arriva grazie alla grande difesa dal primo all'ultimo minuto. La rete del vantaggio arriva da Rodrigo Becao (con deviazione decisiva di Sebastiano Luperto) ed è proprio lui che si porta a casa il premio come miglior calciatore sul campo da gioco. Una prestazione che ricorda molto quelle fatte dal centrale nel corso della prima parte di stagione. Sin dal primo minuto si è prima preso qualche occasione in attacco e poi ha fornito anche la classica ottima prestazione difensiva. Questo è il Becao che ha fatto mostrare interesse anche a diversi club europei. Ora passiamo al premio come peggiore sul campo da gioco.

Chi ha deluso — Oggi è difficile dare il premio come peggiore in campo visto che tutti hanno giocato una partita nel migliore dei modi. L'unico un minimo sotto rendimento è stato Beto, ma è difficile assegnare questo titolo dopo che arriva una vittoria che mancava da sicuramente troppo tempo. Motivo per cui il peggiore in campo si prende una settimana di pausa. Non perdere tutti i voti assegnati dalla redazione al termine di questo incontro di campionato. Ecco le pagelle di Empoli-Udinese <<<