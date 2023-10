Empoli-Udinese / Top e flop di giornata: ecco chi sorprende e chi delude

Termina l'ennesima giornata di campionato per l'Udinese che sembra non riuscire a dare una svolta al team. Ecco il top e il flop di giornata

L'Udinese continua a lavorare in quel del Bruseschi , ma quando la squadra scende sul campo da gioco delle altre società o su quello della dacia Arena i frutti sembrano proprio non vedersi o notarsi. La squadra continua a soffrire ed anche oggi contro l'Empoli non è arrivata una delle migliori partite di questa stagione. Andiamo a vedere chi è stato il top e chi il flop di questa giornata di campionato.

Il flop

Tutti i giocatori offensivi dell'Udinese non possono essere altro che dei grandi flop. Una squadra che non sa segnare e che se venisse privata di Samardzic, sarebbe il peggior attacco di tutti i campionato europei. La partita nel complesso è stata anche godibile, ma la squadra deve decisamente iniziare a regalare qualche emozione in più e trovare una quadra in attacco. Andare avanti così non ha più senso. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle del match <<<