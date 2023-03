Empoli-Udinese | Zanetti: “Sono sicuro che raggiungeremo la salvezza”

Il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti , ha analizzato il match ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta di questo pomeriggio. Una partita equilibrata, sbloccata dall'ennesimo gol incassato da calcio piazzato, il decimo in campionato. Queste le sue dichiarazioni a caldo, dopo la terza sconfitta consecutiva.

"Solo rabbia. Quando si perdono questo tipo di partite è anche difficile dare una spiegazione. Oggi a livello di prestazione non ho nulla da dire ai ragazzi. Ci abbiamo provato, abbiamo creato occasioni, ma siamo stati troppo imprecisi. Ci è mancata la zampata vincente e abbiamo subito il solito golletto su calcio piazzato e questo è l'aspetto su cui dobbiamo migliorare".

Come si risolve questo problema?

"Il primo modo per risolverlo è non pensarci quando c'è un calcio d'angolo. Perchè dopo un po'che subisci sempre gli stessi gol nasce un po'di paura. Anche oggi avevamo fatto una correzione, mettendo sulla seconda linea Luperto che è il nostro miglior saltatore e abbiamo preso lo stesso un gollonzo. Nella prima parte della stagione su questo fondamentale eravamo tra le prime squadre del campionato, poi è successo qualcosa nella nostra testa e dobbiamo trovare una soluzione ".

" Si riparte dando fiducia , attaccandoci alle prestazioni. Il calcio lo conosciamo ed è figlio di episodi. Abbiamo vinto nel passato partite che non meritavamo, invece ultimamente stiamo perdendo partite che non meritiamo di perdere. Ma io sono sicuro che questa squadra raggiungerà il proprio obiettivo salvezza, perchè sappiamo giocare".

"Si ci mancano tante cose aldilà delle assenze. Chi è andato in campo oggi ha avuto le occasioni per far bene, ma il momento è questo. Adesso recuperiamo qualche giocatore importante, ma chi ha giocato mi ha dato le risposte che cercavo".