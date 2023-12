News Udinese | Enigma Pafundi: si fa concreta l’ipotesi di un prestito

Doveva essere la stagione per un inserimento in pianta stabile nelle rotazioni dell'Udinese, invece Simone Pafundi continua a non trovare spazio. Una scelta tecnica di mister Cioffi, che ha deciso quindi di non portarlo insieme al resto della squadra. Il suo percorso di crescita ha subito una brusca frenata dopo la convocazione di Mancini e l'inserimento in prima squadra.