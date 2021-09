Udinese – Da Ercole a Gotti: ecco le 3 fatiche dell’allenatore bianconero

L’inizio di campionato dell’Udinese è stato a dir poco da urlo. 7 punti in 3 partite non si vedevano da un decennio. A Udine si respira un cauto ottimismo. Attenzione a non montarsi la testa e a dire cose di cui in futuro potremmo pentirci. La squadra c’è e i ragazzi di Gotti lo seguono per filo e per segno.