Udinese-Legnago: il commento della partita / Silvestri? Errore inaccettabile

Ecco il commento del match appena disputato tra Udinese e Legnago. Si è visto di tutto. Passiamo all'analisi

È successo di tutto nei primi 5 minuti di gioco. Dopo appena 9 secondi dal fischio d’inizio, l’Udinese è già in svantaggio. Il Legnago ha vinto il sorteggio e ha aperto le danze con una conclusione spettacolare dal dischetto di centrocampo. Il tiro di Buric è stato perfetto: teso, forte e preciso. Silvestri avrebbe decisamente potuto e dovuto fare di meglio. Un errore di disattenzione sbalorditivo che un portiere del suo calibro non dovrebbe commettere. Dopo appena 4 minuti, Udogie allunga il passo, penetra l’area di rigore avversaria e viene steso da Rossi. Pussetto fa suo il pallone e pareggia i conti. Dopo il gol dell’1-1, l’Udinese prende in mano il controllo della partita. Il Legnago prova a mettere i bastoni tra le ruote di Gotti ma i bianconeri non demordono.

Il primo quarto d’ora del match, come lo sarà tutta la partita, è (forse eccessivamente) molto intenso. La squadra biancoceleste è scesa in campo con il coltello tra i denti. Protesta per i falli (evidenti) concessi all’Udinese, pressa, corre e preme il piede sull'acceleratore come se fosse realmente una gara ufficiale. Nonostante tutto, è uno sforzo encomiabile che merita di essere sottolineato. Le amichevoli servono anche a questo. Anche perché, il 22 agosto ci sarà il “nuovo” esordio di Massimiliano Allegri con la sua Vecchia Signora e il ritmo tutto sarà meno che lento e tranquillo. Il primo tempo si è concluso con un onestissimo pareggio. L’Udinese è risultata macchinosa e con poche idee.

Udogie è stato uno dei più propositivo insieme a Samardzic che si è sbizzarrito sulla trequarti tessendo trame di gioco inaspettate e molto efficaci. All’inizio del secondo tempo Gotti cambia tutto l'11 titolare: dal portiere (entra Scuffet) fino alla punta (subentra Okaka). Arslan si carica il centrocampo sulle spalle e i friulani cominciano finalmente a prendere il controllo della partita rendendosi pericolosi con un gioco più veloce e ordinato. Non è un caso se dopo dieci minuti è arrivato il vantaggio bianconero grazie alla zampata di Gonzalez: 2-1. Nonostante tutto, è evidente che ci sia ancora tanto lavoro da fare. Il Legnago (squadra di Serie C) è stato fin troppo pericoloso in diverse occasioni e questo, per una squadra di Serie A, dovrebbe essere inaccettabile. La partita finisce 4-1 (Okaka e De Maio). La strada è lunga ma siamo sul sentiero giusto. Ecco le pagelle del match <<<