Udinese – Tegola per Runjaic! Un big esce dal campo con la Nazionale

Le pause nazionali possono essere un momento per recuperare energie fisiche e mentali se non si è coinvolti direttamente. L'Udinese vanta ben 10 giocatori coinvolti e questo può portare anche dei rischi nel proseguimento del campionato. Proprio ieri è giunta una cattiva notizie al Bruseschi.
Kristensen sta recuperando per tornare operativo ma la sfortuna vuole che Runjaic possa aver perso un altro difensore
È stata di breve durata la prima partita di Saba Goglichidze con la divisa della Georgia, giocata contro la Spagna per le qualificazioni ai Mondiali. La sfida si è conclusa con un punteggio di 4-0 a favore degli spagnoli, che hanno terminato il primo tempo in vantaggio per 3-0.
Il difensore dell'Udinese è uscito dal campo al 46° minuto a causa di un infortunio. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime ore anche se dalle primissime sensazioni si potrebbe evincere che si tratti di un problema fisico gestibile secondo iter non troppo lunghi e complicati. Le ultime di mercato: Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock <<<
