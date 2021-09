Notizie Udinese – Esordio per i nuovi acquisti: ecco come sono andati

Durante l'amichevole tra Udinese e Ac Dolomiti Bellunese, Luca Gotti ha fatto esordire diversi nuovi acquisti

Redazione

Vince in maniera facile l'Udinese contro l'AC Dolomiti Bellunese. Alla Dacia Arena i padroni di casa si sono imposti con un netto 4-1. La società ha deciso di organizzare quest'amichevole sia per non far perdere il ritmo gara ai bianconeri, ma anche per dare a Gotti l'opportunità di vedere all'opera gli ultimi arrivati. Il tecnico veneto, infatti, ha concesso ampio minutaggio ai nuovi acquisti. Vediamo come si sono comportati.

Perez e Soppy

Luca Gotti ha deciso di schierare dal primo minuto Nehuen Perez e Brandon Soppy. L'argentino è stato autore di una buona prova in cui ha effettuato interventi decisi e chiusure puntuali. L'unica pecca è stata il gol subito nella ripresa. Naturalmente, non è solo colpa dell'ex Atletico Madrid, ma piuttosto di una dormita generale dell'intera difesa friulana. L'esordio del classe 2000 è stato comunque positivo, ma bisognerà vederlo contro avversari più pericolosi. Soppy, invece, ha assolutamente convinto. Il francese sembra essersi già inserito alla perfezione negli schemi di mister Gotti. Il giovane esterno è dotato di grande velocità che sfrutta per saltare l'uomo. Dotato di buon dribbling, è stato una spina nel fianco per la difesa dell'AC Dolomiti Bellunese. Attenzione, perchè se il classe 2002 continua così rischia di diventare uno dei protagonisti di questa stagione. Ma andiamo a vedere gli attaccanti.

Beto e Success

Beto ha esordito alla grande. Il primo pallone toccato è finito subito in rete. Anche se in amichevole, il portoghese ha dimostrato un buon senso del gol. Sicuramente deve migliorare sotto diversi aspetti, ma le sensazione sono postive. Non è sceso in campo, invece Isaac Success. Anzi, ad esser sinceri l'ex Watford non è stato nemmeno convocato. Ancora sconosciuto il motivo. Probabilmente, Gotti non lo ritiene al top della forma ed ha preferito preservarlo per il prosieguo della stagione. Nel frattempo, in casa Udinese è in corso una mini rivoluzione. Ecco le ultime novità <<<