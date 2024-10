Udinese – L’esordio di Lucca in Nazionale oggi? Il punto pre Italia-Israele

Lorenzo Lucca non vede l'ora di scendere sul campo da gioco e dire la sua anche con la Nazionale dopo un'ottima prima stagione ed un buon inizio con la maglia dell'Udinese. Logicamente bisogna capire quali saranno le scelte di Luciano Spalletti per vedere se ci sarà spazio anche per l'ex Ajax e Pisa.

Salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe esserci spazio per Lorenzo, però a gara in corso. Difficile vederlo dal primo minuto anche se il match non è dei più complessi, ma non va assolutamente sottovalutato. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato ed al possibile ritorno di Beto in Italia <<<