Udinese – Hellas Verona | L’Europa rimane a nord: il commento della gara

Il secondo tempo

Runjaic ha inaugurato il secondo tempo con un cambio: Kristensen per Ehizibue e Sanchez per Ekkelenkamp. 46esimo ecco il primo tiro importante della gara: Ehizibue subito si è presentato con un tiro forte che sfiora il palo del Verona. Atta, al 55esimo, ha lasciato andare la gamba trovando un tiro da fuori molto pericoloso. Fuori Payero, dentro Bravo, Runjaic è subito tornato a schierare due punte. Zemura ha provato da fuori con un tiro che poi si è rivelato alto. Duda ha rischiato l'eurogoal con un tiro da fuori che ha lisciato il palo dell'Udinese. Kastanos per Mosquera: i cambi di Zanetti. Duda al 71esimo ha sbloccato la partita con una punizione stellare: 0 a 1 per l'Hellas. Lovric e Lucca out e dentro Pafundi e Davis, queste erano le carte di Runjaic finali. Zanetti ha messo Livramento per Sarr. Partita che è entrata nel finale. 3' più recupero è il tempo concesso, nel frattempo fuori Suslov e dentro Faraoni. Triplice fischio il Verona batte l'Udinese per una rete zero.