Udinese | L’evoluzione tattica e il nuovo ruolo del Tucu: la rassegna stampa

In un mese l'Udinese si è trasformata, crescendo dopo partita in maniera esponenziale. Dalla sconfitta con i rossoneri a San Siro alla vittoria contro i giallorossi alla Dacia Arena sembra passato un secolo. Invece, la squadra di Sottil ha mostrato un cambio di passo assolutamente notevole. Ne parla stamane il Messaggero Veneto. Nell'emergenza, poi, Sottil ha saputo trovare soluzioni importanti. Il buco lasciato a destra dalle cessioni di Molina e Soppy, con Ebosele ed Ehizibue non ancora pronti per la maglia da titolare, ha permesso di riscoprire un Pereyra perfetto anche in quel ruolo e di dare spazio alle mezzali di cui l'Udinese abbonda.