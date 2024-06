News Udinese | L’ex Andrea Dossena è il nuovo allenatore della Spal

Nuova vita per un ex friulano. Con un comunicato ufficiale, la Pro Vercelli ha confermato che Andrea Dossena non sarà l'allenatore nella prossima stagione. L'ex terzino dell'Udinese ha raggiunto l'obiettivo play-off, valorizzando anche diversi giovani in rosa. Ora per lui una nuova avventura sulla panchina della Spal, sempre in Serie C. Queste le parole del presidente della Spal Tacopina in conferenza stampa: