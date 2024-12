Udinese – Un ex attaccante incoraggia i friulani in vista della partita

Manca sempre meno al match che vedrà l'Udinese affrontare il Napoli al Bluenergy Stadium . In tutto l'ambiente friulano c'è molta fiducia e desiderio di dare continuità alla vittoria del turno precedente. A tal proposito un ex attaccante sia dei bianconeri che dei partenopei, German Denis ha rilasciato delle dichiarazioni molto incoraggianti sui padroni di casa.

"Credo che l'Udinese in casa possa provare a battere questo Napoli. Spero che la partita sia ricca e intensa. Il Napoli è reduce da due sconfitte consecutive che possono aver lasciato qualche problema da risolvere". Prosegue l'attaccante:"Ho visto che l'Udinese è in crescita anche sul piano del gioco e quando arrivi da una vittoria importante in trasferta la grande l'affronti in maniera diversa e giochi con maggiore fiducia. La rosa è interessante e la squadra sta facendo un ottimo campionato. Finora ho visto un'Udinese sempre intensa e protagonista, al di là del modulo usato.