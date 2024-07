Ex Udinese | L’ex Beto può già lasciare l’Everton: lo vuole Mourinho

L'ex attaccante dei bianconeri piace parecchio al tecnico portoghese che lo vorrebbe in caso di mancato accordo con En Nesyri

Beto potrebbe lasciare la Premier League. L'ex Udinese non ha convinto la dirigenza dell'Everton e un intreccio di mercato lo vedrebbe lontano da Liverpool. La trattativa del Fenerbahce per En-Nesyri è arrivata di fatto ad un punto di stallo, con il marocchino che si trova sempre più in direzione Roma.