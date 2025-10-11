Notizie Udinese – L’ex colpisce e stupisce: Thauvin in rete con la Francia

L'ex capitano dell'Udinese è in un gran momento sia con il Lens che con la Francia in questa sosta nazionale

L'ex capitano dell'Udinese, Florian Thauvin è tra i convocati della nazionale francese. Il giocatore del Lens si è subito messo a disposizione per il suo paese e proprio ieri sera ha subito contribuito a portare a casa una vittoria contro l'Azerbaigian.