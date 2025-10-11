L'ex capitano dell'Udinese, Florian Thauvin è tra i convocati della nazionale francese. Il giocatore del Lens si è subito messo a disposizione per il suo paese e proprio ieri sera ha subito contribuito a portare a casa una vittoria contro l'Azerbaigian.
Notizie Udinese – L’ex colpisce e stupisce: Thauvin in rete con la Francia
L'ex capitano dell'Udinese è in un gran momento sia con il Lens che con la Francia in questa sosta nazionale
Si tratta di un periodo straordinario per Thauvin. L'ex bianconero e è entrato in campo ieri al 37° minuto del secondo tempo al posto di Mbappé e, dopo appena due minuti, ha realizzato il gol del 3-0 contro l'Azerbaigian con una bella girata.
Thauvin ha segnato di nuovo con la Nazionale al primo tocco utile, dopo 2. 309 giorni di lontananza dalla squadra francese. Non perdetevi le ultime di mercato:Calciomercato Udinese – Runjaic non ci sta: tre addii a parametro zero <<<
