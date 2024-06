Notizie Udinese | L’ex De Sanctis riparte dalla B: ufficiale al Palermo

Un ex Udinese potrebbe tornare presto in attività. Dopo la fumata nera col Besiktas, Morgan De Sanctis è vicino all'approdo in Serie B. Infatti, il Palermo ha scelto l'ex Salernitana come nuovo direttore sportivo, battendo appunto la concorrenza del club turco. L'ex portiere dell'Udinese sostituirà Leandro Rinaudo, il cui contratto in scadenza il 30 giugno non è stato rinnovato. De Sanctis, reduce dall'esperienza con la Salernitana, inizierà il suo nuovo ruolo nella squadra rosanero che milita in Serie B. L'obiettivo del City group è comporre una squadra atrezzata per salire di categoria già dal prossimo campionato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.