News Udinese | L’ex Marino: “La Juve interessata a Samardzic da tempo”

L'ex dirigente dei friulani ha raccontato che l'interesse della Vecchia Signora per il talento serbo risale ai tempi in cui lavorava a Udine

L'ex responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato un'intervista a Radio TV Serie A parlando soprattutto di Lazar Samardzic: "Ha qualità enormi, è indiscutibilmente un potenziale fuoriclasse. A sprazzi ha dimostrato le sue qualità, ha il tempo dalla sua per farlo con maggiore continuità. Dopo la vicenda Inter non chiara in tutti i suoi punti, Samardzic ha bisogno di riconfermarsi".