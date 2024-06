Notizie Udinese | L’ex Nestorovski resta in B: piace alla Sampdoria

Nuova avventura per un ex bianconero. Dopo la retrocessione in Serie C dell'Ascoli, Nestorovski è intenzionato a ripartire sempre dalla cadetteria. Non finisce qui infatti la carriera del macedone nel Belpaese. L'ex attaccante dell'Udinese, che si svincolerà il prossimo 30 giugno, è un obiettivo concreto della Sampdoria per rinforzare la rosa di Pirlo. I blucerchiato sono molto attenti alle occasioni di mercato. Accardi, arrivato da pochi giorni da Empoli, ha il compito di rinforzare la squadra senza, però, avere un grande potere d’acquisto a causa dei paletti imposti dalla Figc. Nestorovski ci sta pensando.