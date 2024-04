Udinese / L’ex preparatore Rongoni: “La parola chiave sarà intensità”

Domani vedremo i primi 20' della nuova Udinese di Cannavaro. Esordio di fuoco per l'ex tecnico del Benevento che dovrà riuscire a mantenere almeno il pari, per smuovere la classifica dei friulani. Del match, ha parlato l'ex preparatore di Roma e Napoli, Paolo Rongoni. Rongoni ha spiegato al telefono con l'ANSA le difficoltà nel preparare una sfida come quella di domani tra Udinese e giallorossi che riprenderà dal 72' dopo il malore a Ndicka e con 18 minuti più recupero da disputare. "Allenamenti corti e più intensi prima della partita, ma a cambiare sarà soprattutto l'approccio al riscaldamento pre gara delle due squadre. La difficoltà principale sarà quella di entrare immediatamente in campo con tutte le energie necessarie.