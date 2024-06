Notizie Udinese / Gli ex Scuffet e Jankto restano al Cagliari

Mentre l'Udinese mette a punto il nuovo organigramma societario, due ex bianconeri restano in Serie A anche per la prossima stagione. Presso la sala stampa dell'Unipol Domus, Nereo Bonato ha fatto il punto di queste ultime settimane in casa Cagliari. Il direttore sportivo dei sardi ha infatti confermato i due giocatori ex Udinese Simone Scuffet e Jakub Jankto: "Il portiere ha fatto molto bene, Jankto un po' meno, ma saranno due giocatori del Cagliari. E' chiaro che faremo delle valutazioni con il nuovo mister".