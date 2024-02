News Udinese | L’ex Soppy va in prestito allo Schalke 04: è ufficiale

L'esterno che era andato al Torino in estate saluta i granata e vola in Germania. Solo 5 presenze con il Torino che ha preso Masina

Il Torino ha infatti annunciato di aver interrotto il prestito dell'esterno classe 2002 dall'Atalanta. Per sostituirlo i granata hanno prefrito puntare su Masina. Successivamente, i bergamaschi lo hanno ceduto a titolo temporaneo in Germania. In questa stagione, l'ex Udinese ha trovato pochissimo spazio in granata: solamente cinque presenze, una di queste proprio contro i bianconeri friulani.