News Udinese | L’ex stella della Primavera Brunetti vola in Eccellenza

Il tecnico bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, si parla di un mister che ha voglia di continuare a credere in un sogno che sembrava pressoché irraggiungibile: l' Europa. Al momento un traguardo di questo tipo è ancora un sogno, ma con il lavoro e soprattutto la forza dell'Udinese si può costruire qualcosa di unico nei venticinque incontri restanti. I bianconeri si serviranno dei loro talenti per centrare questo obiettivo che risulterebbe storico. Nel mentre, un ex promessa della Primavera friulana ha compiuto un passo inverso, tornando a giocare con i dilettanti.

Il profilo

Il giocatore classe '99 arriva dalla Lupa Frascati, squadra di serie D. Brunetti aveva iniziato il proprio percorso da calciatore con la squadra romana della Vigor Perconti, dove si era messo subito in luce, conquistando il titolo nazionale Giovanissimi nel 2014. Il grande salto quindi nei professionisti, dove gioca con Vicenza, Udinese (di cui è stato capitano nella formazione Primavera) e Sambenedettese, con cui esordisce in Serie C.