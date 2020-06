Ex Udinese – Albano Bizzarri: “Mi manca l’adrenalina che hai in campo. Una volta, con l’Udinese, abbiamo battuto l’Inter 3-1, che era in testa”

Oggi, a 42 anni, in pensione da 1, Albano Bizzarri guarda indietro con soddisfazione alla sua lunghissima carriera:

Nel Real Madrid non è andata molto bene … In un anno e mezzo ho giocato solo 12 partite, ma è stata un’esperienza straordinaria personalmente. Ho imparato molto vedendo come venivano gestiti professionisti di alto livello, come si sono formati, come si sono comportati … Se sai come guardare, ascoltare e parlare poco, a quell’età assimili le cose. E le ho conservate per il resto della mia carriera – racconta l’ex bianconero al quotidiano argentino Olé.

Come è essere in pensione?

Mi sarebbe piaciuto giocare ancora un anno. Avevo un contratto con il Foggia, ma è fallito e tutti i giocatori sono stati liberati. E sono finito a Perugia. Non mi sono ritirato a 30 anni … ma, ugualmente, andare in pensione non è facile. Da quando avevo 7 o 8 anni ho fatto la stessa cosa ogni giorno. E ad un certo punto ho smesso di farlo. Ti abitui ad alzarti ogni mattina pensando al calcio. Quando finisce ha due alternative: rimpiangere o accettare che questa fase della tua vita sia finita. Devi pensare a un’altra attività per riempire gli spazi o goderti la famiglia.

Mi sono preso un anno sabbatico. Ho un figlio piccolo e volevo stare con la famiglia. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di viaggiare: siamo andati a Miami per le vacanze e studiare l’inglese, e dopo essere stati bloccati dalla pandemia, un mese fa siamo tornati in Italia. Dovrò iniziare a capire cosa mi piace. Oggi non sono sicuro … finirò tutti i corsi tecnici o sportivi necessari …

Nella tua ultima volta in porta, a 41 anni, hai notato qualche calo?

Grazie a Dio non ho mai avuto difficoltà fisiche. A 40 anni ho giocato nell’Udinese. Il quotidiano è la chiave. A 35 o 40 anni devi prenderti cura dei dettagli, allenarti in un modo diverso, ci sono parti del corpo che fanno molto più male. Non è lo stesso gettarti a terra cento volte al giorno a 25 anni rispetto a farlo a 40.

Com’è stato il tuo addio?

All’età di 41 anni non ho ricevuto alcuna proposta che suscitasse grande entusiasmo in me e me ne sono andato. Ci sono giocatori che lasciano il calcio prima perché il loro spirito di competizione è sparito, il desiderio di dimostrare. Il giorno in cui segnano un goal in allenamento e non ti arrabbi, è l’inizio della fine: smetti di cercare il tuo meglio, la perfezione. Invece fino all’ultima partita mi arrabbiavo se segnavano un gol.

Quando hai iniziato la tua carriera pensavi che ti saresti fermato fino all’età di 41 anni?

Non l’avrei mai immaginato. Quando avevo poco più di 20 anni ed ero al Valladolid, pensavo che mi sarei ritirato intorno ai 35 anni. Tra i 30 e i 35 ho giocato pochissimo nella Lazio perché ero infortunato. Sono stato quattro anni senza giocare. Poi Genova, Chievo, Pescara e Udinese. Il tempo che non avevo giocato mi ha dato una rabbia dentro che mi ha fatto divertire molto di più, sapendo che un giorno sarebbe finita.

E ora che è finita, cosa ne pensi?

La scarica di adrenalina di scendere campo non è paragonabile a nulla. Mi manca camminare nel tunnel, vivere la sensazione di non sapere cosa accadrà. E’ la cosa più straordinaria che ti possa succedere.

Che sensazione provi ora a guardare le partite in Tv?

Dopo la pensione, ho provato a guardare un po’ di calcio, non è piacevole. Non è che mi chiudo in bagno per non guardare le partite, ma cerco di evitarlo. Non ho potuto guardare intere partite tranne la Champions League.

Hai rimpianti?

Ho giocato in Champions, Europa League, Copa del Rey, Copa Sudamericana in Argentina, ho partecipato alla Copa América del 99, ero ai Mondiali del Club in Brasile nel 2000 … Ma mi sarebbe piaciuto partecipare ad un Mondiale. Ho perso questo.

Cosa ricordi del Racing?

E’ un club che non ha nulla a che fare con quello che è oggi. Nella pensione abbiamo vissuto in condizioni non molto buone. Lavavamo i nostri vestiti e non avevamo nessun posto dove appenderli. Ci siamo arrangiati in tutto. Due anni fa sono tornato e ho trovato un club completamente diverso. Ero partito nel mezzo del fallimento, con il Racing devastato, e al mio ritorno ho trovato Disneyland. Noi non avevamo nulla, ma a quell’età sopporti tutto per realizzare il tuo sogno. E poi c’erano tre o quattro persone che, senza scopo di lucro, si sono prodigate. Hanno messo di tasca propria i soldi per comprarci del cibo.

Come sono stati gli inizi?

Nella mia città mi allenavo tre volte alla settimana, alle 8 di sera, con i giocatori della città: uno era un muratore, l’altro un meccanico… Erano stanchi ma motivati. Non avevo mai avuto un allenatore dei portieri che mi dicesse, ad esempio, come alzare le mani. Poi è successo tutto rapidamente.

E arrivò la chiamata dal Real Madrid

È stato pazzesco. Cappa, che aveva lavorato come assistente di Valdano al Real Madrid, mi disse che gli era stato detto che mi stavano guardando. Poi non ho più pensato alla cosa. Un giorno mio papà mi ha chiamato: “Dove sei? Il tuo rappresentante ti sta chiamando!” Mio padre mi ha chiesto di scrivere un numero di telefono. A quel tempo non c’era il cellulare e l’ho scritto per terra. Quando ho chiamato il mio rappresentante, mi ha detto che era già a Madrid e che le trattative erano già ad un punto avanzato.

Quali attaccanti hai temuto di più?

Il più temibile come rivale era Ronaldo. Era un costante pericolo assoluto. Faceva paura. Un ragazzo che poteva segnare un goal in qualsiasi momento, senza correre. In una delle misurazioni GPS, in Valladolid-Real Madrid ho corso sei chilometri come portiere, Ronaldo ne ha corsi 8, solo due in più di me. E mi ha segnato due gol. Ho anche affrontato Ronaldinho, Rivaldo, Zidane, Figo… E’ eccitante affrontare qualcuno che è migliore di te. Giocare al Bernabeu, al Camp Nou, a Milano .. Anche sapendo che hai più possibilità di perdere che di vincere, la scarica di adrenalina è unica. Una volta, con l’Udinese, abbiamo battuto l’Inter 3-1, che era in testa.

