Ex Udinese, Amoroso: “Orgoglioso di questo Paese, forza Italia!”

NEWS UDINESE – L’ex calciatore che ha militato in Serie A a cavallo tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000, Marcio Amoroso, ha voluto mandare un messaggio all’Italia in questi giorni delicati: “Orgoglioso di questo Paese!!! Un onore portare il sangue italiano nella mia vene! Quanta gratitudine, forza Italia!”. Sono tante le persone ancora affezionate al “bel paese” che hanno voluto lasciare un messaggio di solidarietà. L’ex centravanti brasiliano venne portato in Italia proprio dall’Udinese. Era il 1996 e Amoroso aveva 22 anni, inizialmente giunse in prestito dal Flamengo, club brasiliano, per 800 milioni di lire, ma successivamente venne acquistato dalla società friulana per 7 miliardi del vecchio conio. In tre campionati con la maglia bianconera segnò la bellezza di 38 goal complessivi, ma la stagione che rimarrà nella storia fu la sua seconda con la maglia dell’Udinese. Dopo un periodo di assestamento, l’ex punta fu uno dei protagonisti del 3° posto finale raggiunto dal club. Erano quaranta anni che la compagine del nord-est italiano non raggiungeva una posizione di tale rispetto. Il suo arrivo e il suo passaggio all’Udinese ricordò un po’ un altro brasiliano che fece grande il club: Zico. In seguito venne ceduto al Parma per poi girare gran parte del continente, tornando poi in Italia per una parentesi al Milan. Da quel momento Amoroso porterà per sempre nel cuore l’Italia, al punto da aver recentemente mandato un simile messaggio a tutto il popolo tricolore attraverso i suoi canali social.