Ex Udinese, Belardi: “Nell’Udinese ho giocato con grandi campioni”

L’ex portiere dell’Udinese Emanuele Belardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SuperNews raccontando la sua esperienza da secondo portiere in bianconero: “L’Udinese voleva lanciare questo giovane portiere, Samir Handanovic, ed aveva bisogno di un secondo esperto che facesse da chioccia e all’occorrenza si facesse trovare pronto. Sono stati quattro anni importanti in una società serie e all’avanguardia. Anche ad Udine ho giocato con grandi campioni: da Di Natale a Sanchez, passando per Quagliarella, lo stesso Handanovic e Pepe. Non a caso abbiamo disputato l’Europa League ed anche i preliminari di Champions League. Mi sono divertito e nel mio piccolo ho dato un buon apporto. Con Samir ho un bel rapporto ancora oggi”.