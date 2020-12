Ex Udinese – Benatia può tornare in Italia: il Milan su di lui

UDINE – Mancano pochissime settimane all’inizio di una nuova sessione di calciomercato e si comincia a parlare anche un po’ dell’Udinese nelle operazioni degli altri. Infatti, alcune indiscrezioni vogliono un ex giocatore dei friulani nelle mire di un club di Serie A. Stiamo parlando di Mehdi Benatia, difensore marocchino classe 1987: a Udine dal 2010 al 2013, il giocatore ha passato le ultime due stagioni in Qatar, con la maglia dell’Al-Duhail, dopo le esperienze con Roma, Bayern Monaco e Juventus.

Adesso, secondo quanto riportato da 90min.com, il calciatore potrebbe tornare in Italia a gennaio. Infatti, il Milan, attuale capolista del campionato, sarebbe su di lui per rinforzare il reparto arretrato. I costi dell’operazione sarebbero a zero, vista la scadenza del suo contratto con i qatarioti, e i rossoneri sarebbero molto interessati, vista la sua esperienza e la sua qualità. Un ex Udinese, dunque, potrebbe tornare di moda in Italia: il Milan punta Benatia.