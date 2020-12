Ex Udinese, Brini: “L’Udinese ha giocata bene sotto ogni punto di vista”

L’ex portiere dell’Udinese Fabio Brini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TUTTOmercatoWEB.com della vittoria dei bianconeri contro la Lazio e si è soffermato su Rodrigo De Paul: “E’ stata una partita giocata bene sotto ogni punto di vista soprattutto a livello agonistico e mentale, cosa che non c’era stata in altre partite. L’Udinese è una squadra tecnica, la Lazio non ha messo in pratica il suo gioco anche per merito dell’Udinese che è stata brava a chiudere spazi. La rosa dei friulani è da salvezza tranquilla e poi si potrà vedere a cosa può ambire“.

Cosa pensa di De Paul? “Per me deve giocare negli ultimi trenta metri e non ricevere palla sulla sua metà campo. Crea superiorità numerica, altrimenti è un po’ sprecato. E’ pronto per il salto in una big, non è certamente un fuoco di paglia ormai”.

Chi ha giocato meglio dell’Udinese? “Forestieri ha giocato una gran partita , Pussetto idem. Non so se gli argentini hanno dato di più in onore di Maradona però hanno qualità per fare queste cose. Sta tornando Pereyra, molto importante per questa squadra. E Nuytinck ha dato tranquillità al reparto arretrato“.