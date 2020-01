Ex Udinese, Bruno Fernandes: “Che emozione essere al Manchester. La Serie A mi ha formato”

Due giorni fa l’ex centrocampista dell’Udinese Bruno Fernandes si è accasato al Manchester United. L’ultima stagione il portoghese ha giocato tra le fila dello Sporting Lisbona. Dopo aver militato in Serie A con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, per il portoghese si aprono le porte di un top club europeo. L’ex bianconero ha parlato della sua nuova avventura al canale ufficiale dei Red Devil’s: “Giocare in Premier League e nel Manchester United era il mio sogno. Sono emozionato, voglio aiutare i miei compagni di squadra e imparare dai giocatori più esperti“.

Differenze tra Premier League, campionato portoghese e Serie A?

“In Portogallo si punta sul talento e i giocatori aspettano di andare nei grandi club europei. In Italia ho imparato molto perché l’allenatore è focalizzato sulla tattica e puoi imparare tanto. Quando giochi in Serie A puoi giocare ovunque“.

Sulla scelta del numero 18

“Ci sono diverse ragioni. È un numero che mi piace. Allo Sporting avevo il numero 8 che è il numero che aveva mio padre da giocatore e il giorno del mio compleanno. Il 18 è il compleanno di mia moglie e poi, quando sono cresciuto, ho visto Paul Scholes giocarvi e per me avere la sua maglia è qualcosa di emozionante“.

Cosa ti aspetti di raggiungere qui?

“Vincere. Voglio solo vincere. Vivo per vincere e voglio vincere ogni partita“.