Ex Udinese, Calori: “L’Udinese non venderà a gennaio De Paul”

L’ex difensore e capitano dell’Udinese Alessandro Calori , ha rilasciato alcune dichiarazioni a TUTTOmercatoWEB.com soffermandosi su Rodrigo De Paul: “L’Udinese ha un giocatore in particolare, De Paul, che sta crescendo sempre di più. Oggi è più sicuro e continuo, potrebbe essere l’ago della bilancia della stagione. La società friulana solitamente non vende i suoi giocatori a gennaio. De Paul può diventare un grande play, detta i tempi della squadra. È un play moderno, potrebbe giocare in qualsiasi squadra di livello”.