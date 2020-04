Ex Udinese, D’Agostino: “Udine sempre nel cuore. Gli anni più belli della mia carriera”

L’ex centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino ha parlato del suo passato in Friuli. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tonight: “Ho ricordi bellissimi dell’avventura all’Udinese. Sono stati i quattro anno più belli della mia carriera. Peccato solo per la prima metà del quarto anno, con le vicissitudini legate al mercato che tutti sanno. Al di là di questo e di quanto può pensare la gente, porterò sempre Udine nel cuore. In quegli anni abbiamo posto le basi per i successi ottenuti poi dall’Udinese”.