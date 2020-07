Ex Udinese, De Canio: “Il Genoa assomiglia molto ai friulani”

Domenica ci sarà uno dei primi scontri per la lotta alla salvezza, quello tra Udinese e Genoa. Allo stadio Friuli si affronteranno due squadre in cerca di punti preziosi per allontanare le sabbie mobili della zona retrocessione. Il doppio ex allenatore di Udinese e Genoa, Luigi De Canio ha parlato delle due squadre e della sfida decisiva che andrà in scena tra due giorni. De Canio ha guidato i friulani per due stagioni dal 1999 al 2001 per poi far ritorno in bianconero da subentrato nella stagione 2016. Queste le sue parole ai microfoni di Pianetagenoa1893.net:

Che impressione le ha fatto il Genoa alla ripresa?

“L’impressione che si è avuta per tutte le squadre. Il lungo periodo di inattività e la gravità di ciò che è accaduto si è fatta sentire su tutti. Non solo sui giocatori del Genoa. Pian piano, giocando, si cerca di recuperare la miglior condizione psicofisica per calarsi nella realtà del campionato”.

Lotta salvezza

“Alla luce degli ultimi risultati, credo che non più di due o tre squadre siano impegnate per non occupare il terzultimo posto. La vittoria della Sampdoria a Lecce e dell’Udinese a Roma ha dato un respiro diverso a queste due squadre e, soprattutto, la consapevolezza di avere la forza fisica e caratteriale per affrontare qualsiasi tipo di partita, con qualsiasi tipo di avversario“.

Che partita sarà quella contro l’Udinese?

“Quello che io penso dell’Udinese vale anche per il Genoa. Sono due realtà che conosco abbastanza bene e che seguo con interesse come faccio con tutti gli ambienti in cui ho lavorato. Sia per interesse personale, sia per le persone che conosco. Direi che il Genoa assomiglia molto all’Udinese. Sono squadre che per forza tecnica non dovrebbero affrontare quella classifica. Credo siano strutturate per fare un campionato più tranquillo. La realtà del campionato, però, mette di fronte a questi risultati che sono determinati da altri fattori che da lontano ci sfuggono. Da un punto di vista tecnico, come è successo per l’Udinese, credo che anche il Genoa sia una squadra capace di fare risultato contro qualsiasi avversario, però in questo momento vedo un Genoa impaurito e preoccupato. Un Genoa che non riesce ad esprimere tutto il suo risultato“.

Su chi dovrà fare affidamento il Genoa per fare risultato a Udine?

“Il Genoa ha una bella rosa, ma non è una squadra che può delegare tutto a uno o due giocatori. E’ una squadra che deve ragionare come squadra nel suo insieme e, come tale, deve tirare fuori quelle caratteristiche agonistiche e tecniche per fare risultato. I risultati si fanno quando la convinzione è accompagnata dalla praticità e dall’efficacia, quindi dal pensare come squadra in ogni momento della gara. Anche mostrando coraggio e quello che serve per fare le grandi imprese, perché ci vuole coraggio e bisogna osare“.