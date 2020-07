Ex Udinese, De Canio: “Pericoloso abbassare la guardia”

L’ex allenatore dell’Udinese, Luigi De Canio ha parlato del momento dei bianconeri. Queste le sue parole al Messaggero Veneto: “Il pareggio regalato al Genoa obbligherà l’Udinese a non sentirsi già salva e per me questo è un aspetto positivo oltre al fatto di avere preso un ulteriore punto di vantaggio sul Lecce. Logico che la vittoria avrebbe pesato in classifica, ma forse avrebbe anche fatto sentire l’ambiente al sicuro con nove punti di vantaggio sulla terzultima. Abbassare la guardia adesso sarebbe pericoloso perché con 24 punti ancora in ballo bisogna stare all’occhio“.