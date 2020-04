Ex Udinese, Di Natale: “Affidiamoci ai medici per la ripresa del calcio”

L’ex attaccante e capitano dell’Udinese, Antonio Di Natale ha parlato della possibilità di riprendere il campionato di Serie A in assoluta sicurezza. Queste le sue parole durante una diretta Instagram: “Tutti abbiamo bisogno di uscire, non vediamo l’ora di farlo. Ma per quanto riguarda il calcio, la ripresa del campionato, penso che la cosa più sensata da fare sia attendere l’ok dei medici e degli scienziati. Siamo in mano a loro. Aspettiamo il 4 maggio e vediamo cosa succede. Credo però che finché non si trova un vaccino, rimarremo comunque con la paura di questo virus“.