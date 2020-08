Ex Udinese, Di Natale: “Mi fa sempre piacere salutare i vecchi compagni della società” – FOTO

L’ex calciatore e capitano dell’Udinese, Antonio Di Natale ha fatto visita alla squadra di Gotti. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv:

Come mai questa visita all’Udinese?

“Mi fa sempre piacere tornare a salutare i vecchi compagni della società, il Presidente. Sono arrivato ieri a Udine con la mia famiglia e ne ho approfittato per passare a trovare i ragazzi delle mie scuole calcio. Mi fa sempre molto piacere tornare“.

Cosa pensi dell’Udinese di oggi?

“È una squadra molto giovane, il Mister ha fatto un buon lavoro specialmente nel girone di ritorno. Ci sono tanti giocatori bravi. Adesso si riparte subito per fare il meglio possibile”.

Società sempre all’avanguardia anche sulla presentazione delle nuove maglie. Come ti sembrano?

“È un onore per me. È una bellissima maglia, pesa molto. Chi viene a giocare qui a Udine deve capire che viene per vincere, per farla sudare. Bisogna dare il massimo. È una maglia bellissima!”

Questa maglia pesa e pesa anche il numero 10, numero che hai portato per tanti anni. De Paul è riuscito a portarlo bene.

“Si, ha fatto un grandissimo campionato. È un ragazzo che negli anni a Udine è migliorato molto. È un giocatore molto importante per la società. Speriamo rimanga, merita una grande“.

Di seguito il post della società su instagram con la foto di Di Natale in posa con la nuova maglia: