Ex Udinese, Di Natale: “Mi piacerebbe allenare l’Udinese”

L’ex capitano e attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, commentando la possibilità di allenare un giorno il club friulano: “Mi piacerebbe allenare l’Udinese, ma più avanti, quando avrò esperienza. Ho ancora molta strada da fare”.

E’ soddisfatto della sua avventura con la maglia dell’Udinese? “Si, ho vinto due volte il titolo di Capocannoniere, sono stato eletto Calciatore Italiano dell’Anno tre volte dai miei colleghi, sono stato a due Europei e un Mondiale .. non potrei chiedere di più. Essere in una squadra importante come l’Udinese e finire la mia carriera è stato un sogno. Ho iniziato, sono cresciuto e vivo qui, a Empoli, ma la mia seconda casa è Udine. Ho fatto la storia lì per 12 anni e ogni 1-2 mesi torno. È sempre una gioia. L’obbiettivo dell’Udinese all’inizio della stagione era la permanenza in serie A, ma avevamo un allenatore e un gruppo molto forti. Realizzare 29 gol in Serie A con l’Udinese significa avere qualcosa in più rispetto al resto. L’ho dimostrato con i fatti: ho segnato 209 gol in Serie A, che è il campionato più difficile d’Europa. Ho fatto una carriera che non mi aspettavo.”

Cosa ne pensa dell’attuale rosa dell’Udinese? “ È una squadra in costruzione con un grande allenatore e buoni giocatori: De Paul, Okaka, Pereyra . Inoltre, alle spalle c’è una società seria che ti fa lavorare bene e una città che non ti mette troppa pressione. Penso che l’Udinese farà un buon campionato“.