Ex Udinese, Di Natale: “No alla Juventus? Fiero della scelta che ho fatto”

L’ex attaccante e capitano dell’Udinese, Antonio Di Natale ha parlato dell’aneddoto relativo al suo rifiuto alla proposta della Juventus del 2010-2011, dopo che aveva vinto la classifica cannonieri della Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Fan Page: “Sono sempre stato fatto così. Ogni scelta l’ho fatta sempre col cuore, con la testa e non guardo mai i soldi. Lì c’erano tanti soldi, una società importante e che aveva vinto tutto. Il mio procuratore mi chiamò e mi disse che c’era questa possibilità, io dissi: ‘Ti ringrazio, ringrazia anche la Juve ma io e la mia famiglia restiamo qua a Udine, mi sento uno di loro e mi piacerebbe finire qui la carriera’. Poi ho chiamato il presidente Pozzo e in due minuti si è risolto il problema. No alla Juve? Fiero di averlo detto. Fu una scelta di cuore, rimasi felice a Udine e, oggi, rivedendo la storia di Gigi Riva, mi viene ancora di più da pensare che ho fatto benissimo“.