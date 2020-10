Ex Udinese, Di Natale scherza sui social e Nino D’Angelo risponde – FOTO

UDINE – Chi lo ha vissuto non può averlo dimenticato, nonostante non giochi più da un pezzo Antonio Di Natale è ancora nei cuori dei tifosi dell’Udinese. Il centravanti partenopeo si tiene ancora attivo sui social, l’ex capitano dei bianconeri usa spesso Instagram per mantenere i contatti con il mondo del calcio in generale. Spesso Totò condivide un ricordo oppure una foto della sua attualità e ogni capita che a rispondergli è qualche altro personaggio illustre del mondo dello spettacolo. Ad esempio di recente l’ex numero dieci dei friulani ha condiviso una foto di sé mentre fumava un sigaro, questo ha suscitato la curiosità del cantante neomelodico Nino D’Angelo. Il suo conterraneo, in pieno dialetto napoletani, gli ha commentato la foto con un: “Comme staie frisco”. Questo ha suscitato l’ilarità del mondo del web: