L’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Floro Flores diventato da poco allenatore della Paganese Under 17 ha attaccato duramente il suo ex tecnico in Friuli, Francesco Guidolin. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Ispirarmi a Guidolin? Non molto, sinceramente. Sull’allenatore niente da dire, chapeau, sull’uomo invece posso dire che se la vedrà con Dio”.