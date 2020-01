Ex Udinese, Floro Flores lascia il calcio giocato

L’ex attaccante dell’Udinese Antonio Floro Flores lascia il calcio giocato. La squadra per la quale militava, ovvero la Casertana ha comunicato la sua decisione. Il bomber campano dopo una carriera in giro per lo stivale decide all’età di 36 anni di appendere gli scarpini al chiodo. Floro Flores con la maglia dell’Udinese ha militato dal 2007 al 2011, per poi far ritorno in Friuli nella stagione 2011-2012. In totale con la maglia bianconera ha totalizzato 166 presenze e 32 gol. Ecco il commento dell’attaccante: “Un passo di certo non facile per chi come me ha sempre corso dietro ad un pallone. Sono tante le emozioni e i pensieri che mi passano per la testa in questi momenti. Un’infinità di sensazioni che proverò a raccontare in conferenza stampa“.